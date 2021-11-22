На Тернопільщині невідомі особи незаконно захопили землю

На звернення депутата Бучацької міської ради Степанії Романчук, де йшлося про незаконне захоплення невідомими особами земельної ділянки за межами с. Нові Петликівці площею 2. 00 га, яка перебуває у комунальній власності Бучацької міської ради, постійнодіючою комісією проведено перевірку, обстеження та зафіксовано факти самовільного зайняття та незаконної обробки даної земельної ділянки. Про це повідомляють у міській раді.

За результатами перевірки виявили, що вона засіяна кукурудзою, як і земельні ділянки, що межують з нею. Варто зазначити, що грунт даної земельної ділянки належить до групи особливо цінних земель. Відповідно до Кримінального кодексу України незаконне захоплення яких, крається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.

Бучацька міська рада звернулася до поліції з відповідною заявою. Відомості про правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.