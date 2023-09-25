23:57 | 25.09.2023
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На Тернопільщині чоловік може сісти за грати, бо сів за кермом без дозволу

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Грати, ізолятор
Зборівські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом невиконання рішення суду жителем Кременця.
Чоловік був позбавлений права керувати транспортними засобами за їзду у нетверезому стані. Проте він проігнорував рішення суду та продовжував сідати за кермо автівки.
Під час нагляду за дорожнім рухом співробітники групи реагування патрульної поліції відділення №2 м.Зборів зупинили водія автомобіля марки «BMW», який нехтував правилами безпеки. За кермом перебував 32-річний житель Кременця.
У ході перевірки з’ясувалося, що згідно з рішенням суду чоловік позбавлений права керувати транспортними засобами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особою у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння). Також упродовж останнього року поліцейські склали на нього 5 адмінпротоколів за керування транспортним засобом без водійського посвідчення.
За фактом невиконання рішення суду слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст.382 Кримінального кодексу України.
Згідно з чинним законодавством, умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, карається від штрафних санкцій до 3-річного позбавлення волі.

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