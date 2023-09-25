На Тернопільщині чоловік може сісти за грати, бо сів за кермом без дозволу

Зборівські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом невиконання рішення суду жителем Кременця.

Чоловік був позбавлений права керувати транспортними засобами за їзду у нетверезому стані. Проте він проігнорував рішення суду та продовжував сідати за кермо автівки.

Під час нагляду за дорожнім рухом співробітники групи реагування патрульної поліції відділення №2 м.Зборів зупинили водія автомобіля марки «BMW», який нехтував правилами безпеки. За кермом перебував 32-річний житель Кременця.

У ході перевірки з’ясувалося, що згідно з рішенням суду чоловік позбавлений права керувати транспортними засобами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особою у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння). Також упродовж останнього року поліцейські склали на нього 5 адмінпротоколів за керування транспортним засобом без водійського посвідчення.

За фактом невиконання рішення суду слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст.382 Кримінального кодексу України.

Згідно з чинним законодавством, умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, карається від штрафних санкцій до 3-річного позбавлення волі.