Тернопільським управлінням СБУ повідомлено про підозру заступниці «міністра охорони здоров’я днр»

Служба безпеки продовжує системну роботу з викриття і документування злочинів зрадників та колаборантів, які добровільно перейшли на бік ворога.

Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази вини ще однієї керівниці окупаційного «міністерства охорони здоров’я». За сприяння становленню влади бойовиків терористичної організації «днр» на окупованих територіях Донбасу її особисто нагородив ватажок терористів Пушилін.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2015 році 36-річна жителька м. Моспине погодилася на пропозицію представників окупаційної адміністрації у захопленій ворогом частині Донецької області та обійняла посаду заступника міністра у так званому «міністерстві охорони здоров’я днр».

На цій посаді ще до початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки російських кураторів щодо забезпечення функціонування маріонеткового псевдоміністерства та здійснювала управління підконтрольними органами незаконної влади у ОРДЛО.

Використовуючи свої повноваження, проросійськи налаштована зрадниця незаконно реалізовувалаполітику російської федерації в галузі охорони здоров’я, в тому числі й шляхом масового застосування на окупованих територіях Донеччини сумнівної вакцини «Sputnik V».

Після відкритого нападу російських військ на Україну вона продовжила свою співпрацю з кремлем, допомагаючи країні-агресору та її збройним формуванням завдавати шкоду Україні. Зокрема, пособниця окупантів встановлювала додаткові доплати та надбавки медичним працівникам, яких загарбники залучили до роботи у своїх військово-медичних установах або служби у складі військових формуваннях рф.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури слідчі СБУ заочно повідомили зловмисниці про підозру за ст.111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Наразі зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території, однак, правоохоронцями вживаються комплексні заходи для її притягнення до фактичної відповідальності.