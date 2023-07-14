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На Тернопільщині чоловік «насилився» на паркан

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13 липня о 21:14 рятувальним відділенням групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення деблоковано (врятовано) жителя с. Великий Глибочок Білецької ТГ Тернопільського району, котрий з власної необережності впав на паркан, внаслідок чого відбулось наскрізне поранення металевим прутом плечової кістки. Постраждалого передано працівникам екстреної медичної допомоги та у подальшому госпіталізовано в ТМКЛ ШД.

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