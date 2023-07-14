Заміновано все. Як працюють тернопільські сапери на Херсонщині та скільки років знадобиться на розмінування

Розмінування Херсонщини може тривати десятки років. Це тривалий та кропіткий процес, у якому сапери не мають права на помилку. Про розмінування правобережжя Херсонщини та те, які злочини росіян відкриються після деокупації лівобережжя, розповів у інтерв’ю медіаплатформі «Вгору» Олександр Дворецький, керівник груп розмінування ДСНС Херсонської області.

. 00:31 – Тізер 00:31 – Про кількість замінованих територій області 02:52 – Першочергові задачі з розмінування територій 03:50 – На розмінування Херсонщини підуть десятки років 05:50 – Страшна картина замінування Лівобережжя 08:10 – Як відбувається розмінування 12:16 – Росіяни обстрілюють саперні групи 15:05 – Цивільні не мають права розміновувати території 19:21 – Види мін. Які міни є наднебезпечними 26:45 – Що робити, якщо знайшов підозрілий предмет 27:45 – Що робити, якщо снаряд потрапив до помешкання 29:38 – Скільки вчаться сапери 31:00 – Про збільшення кількості підрозділів з розмінування 31:33 – Переміщення мін після Каховської ГЕС 32:20 – Після звільнення Лівого берега чекати розмінування 34:45 – Поради для цивільного населення