На вихідні на Тернопільщині очікується антициклональний характер погоди
15 липня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний,
5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16° тепла, вдень 25 – 30° тепла.
Попередження про метеорологічні явища:
Рівень небезпечності – зелений (відсутній).
16 липня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний,
5 – 10 м/с. Температура вночі 13 – 18° тепла, вдень 26 – 31° тепла.
17 липня: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний,
7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 19° тепла, вдень 28 – 33° тепла.