16:08 | 14.07.2023
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На вихідні на Тернопільщині очікується антициклональний характер погоди

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15 липня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 

5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16° тепла, вдень 25 – 30° тепла.

Попередження про метеорологічні явища:
Рівень небезпечності – зелений (відсутній).

16 липня: Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний,
5 – 10 м/с. Температура вночі 13 – 18° тепла, вдень 26 – 31° тепла.

17 липня: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний,
7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 19° тепла, вдень 28 – 33° тепла.

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