На Тернопільщині чоловік розбещував маленьку дівчинку

Набрав законної сили вирок, за яким чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі за розбещення малолітньої дівчинки, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Ювенальні прокурори Тернопільщини відстояли в судах обвинувальний вирок стосовно жителя одного з сіл Кременецького району Тернопільської області, якого визнано винним у розбещенні малолітньої (ч. 2 ст. 156 КК України).

Його засуджено до 7 років позбавлення волі.

Прокурори в суді першої та апеляційної інстанцій довели, що 40-літній чоловік розбещував малолітню дівчинку. Обвинувачений попросив двоюрідного брата дівчинки, з яким вона гралася на сільській вулиці, принести йому води та хліба. Скориставшись тим, що поблизу нікого не було, чоловік узяв на руки дитину, заніс її до вуличного туалету і вчинив щодо неї розпусні дії. Її братик, побачивши, що сестричка зникла, побіг до мами і вони разом почали кликати дівчинку. Почувши крики, чоловік залишив дитину і втік.

Свою вину обвинувачений не визнав, однак прокурори надали судам достатньо доказів, що вказують на його винуватість у скоєнні злочину.

І хоча захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу, Тернопільський апеляційний суд залишив її без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін.

Вирок набув законної сили.