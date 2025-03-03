У Тернополі зник стілець біля Червоного Хреста: просять повернути добровільно
Тернопільська міська організація Товариства Червоного Хреста звернулася до містян із незвичним проханням. У суботу, 1 березня, о 19:02 камери відеоспостереження зафіксували, як невідома жінка забрала стілець, що знаходився біля входу до установи.
Цей стілець слугував для відвідувачів організації, і його зникнення стало несподіванкою. Представники Червоного Хреста закликають жінку добровільно повернути стілець, інакше відеозаписи будуть передані в поліцію для проведення досудового розслідування.
Організація наголошує на важливості повернення речі, яка допомагала людям, та сподівається на сумлінність громадян.