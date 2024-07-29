На Тернопільщині чоловік влаштував наркопритон

До 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує 27-річному жителю Зборова. Чоловік реалізовував «клієнтам» психотропну речовину «Альфа-PVP», а також надавав приміщення для їх вживання.

Оперативну інформацію про те, що місцевий мешканець може збувати наркотичні засоби отримали співробітники Зборівського відділення поліції. У ході проведення слідчо-оперативних заходів працівники поліції встановили, що фігурант дійсно розповсюджує на території Тернопільського району психотропні речовини. Крім цього було з’ясовано, що чоловік ще й надає власне помешкання наркозалежним особам для вживання наркотиків.

Під час санкціонованого обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом Зборівської окружної прокуратури, у будинку підозрюваного слідчі поліції виявили та вилучили декілька згортків, наповнені наркотиками.

Наразі поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Триває досудове розслідування.