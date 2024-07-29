19:29 | 29.07.2024
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Із 1 серпня у транспорті Чорткова запрацює ВИКЛЮЧНО безготівкова форма оплати

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Готівку водії не прийматимуть!
Тож як сплачувати❓
1️⃣ Перший – банківська картка із чипом.
2️⃣ Другий – електронний квиток. Його можна отримати у міській раді, поповнювати – через термінали.
3️⃣ Третій – картка чортків’янина. Право на її оформлення мають жителі громади, які належать до пільгових категорій.
Яких саме автобусів стосуються ці зміни? ❓Автобусів КП “Чортківський міський транспорт”, а саме:
✅№3 «СЕ Борднетце – Бердо»
✅№12 «Центр – Переходи»
✅№14 «вул. Січинського – район Синяково»
✅№16 «СЕ Борднетце – Центр – Пастуше»
Проїзд у соціальних комунальних автобусах і надалі буде БЕЗКОШТОВНИМ, це стосується маршрутів №9 та №11.

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