Із 1 серпня у транспорті Чорткова запрацює ВИКЛЮЧНО безготівкова форма оплати
Готівку водії не прийматимуть!
Тож як сплачувати
Перший – банківська картка із чипом.
Другий – електронний квиток. Його можна отримати у міській раді, поповнювати – через термінали.
Третій – картка чортків’янина. Право на її оформлення мають жителі громади, які належать до пільгових категорій.
Яких саме автобусів стосуються ці зміни? Автобусів КП “Чортківський міський транспорт”, а саме:
№3 «СЕ Борднетце – Бердо»
№12 «Центр – Переходи»
№14 «вул. Січинського – район Синяково»
№16 «СЕ Борднетце – Центр – Пастуше»
Проїзд у соціальних комунальних автобусах і надалі буде БЕЗКОШТОВНИМ, це стосується маршрутів №9 та №11.