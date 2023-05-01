На Тернопільщині чоловік злетів з мотоцикла
З відкритим переломом ноги та іншими тілесними ушкодженнями лікарі бригади екстреної медичної допомоги госпіталізували до лікарні 36-річного чоловіка.
Травми житель Тернопільського району отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
Аварія трапилася 29 квітня близько 17:00. За попередньою інформацією, потерпілий, керуючи мотоциклом “ІЖ Юпітер-5”, не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет.
У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.