На Тернопільщині чоловік злетів з мотоцикла

З відкритим переломом ноги та іншими тілесними ушкодженнями лікарі бригади екстреної медичної допомоги госпіталізували до лікарні 36-річного чоловіка.

Травми житель Тернопільського району отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 29 квітня близько 17:00. За попередньою інформацією, потерпілий, керуючи мотоциклом “ІЖ Юпітер-5”, не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.