02:44 | 2.05.2023
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Популярні легкоатлети Стребкові запрошують жителів Тернопільщини на благодійний забіг

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Відома сімя спортсменів-легкоатлетів Наталія та Іван Стребкові запрошують усіх охочих на масштабний забіг, який відбудеться у квітучих садах Петра Гадза на Бучаччині.
 
Про це вони повідомили у соцмережах.
 
– Любителі спорту та активного відпочинку, у нас є гарна новина! Фермерське господарство “Гадз” – Farm Gadz запрошує на спортивний захід – “Квітучий сад 2023”. Рівно через тиждень, 7 травня, ми збираємося в яблуневому саду села Трибухівці Тернопільської області, щоб разом відсвяткувати початок квітневого сезону. Тут ви зможете не тільки насолодитися красою природи, але й пройти цікавий забіг, який стане викликом для вашої фізичної підготовки, зазначили Стребкові.  
 
Реєстрація на подію є обов’язковою і доступна за посиланням:  https://e.ticketme.org/events/Kvituchyy-sad-2023.
 
Участь у забігу абсолютно безкоштовна!
 
– Якщо ви бажаєте допомогти нашим захисникам ЗСУ, проводитиметься благодійний збір під час події. Кожен учасник отримає корисні призи та медалі від ФГ “Гадз”, а також збагатиться незабутніми враженнями та знайомствами, – додали спортсмени.  

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