Популярні легкоатлети Стребкові запрошують жителів Тернопільщини на благодійний забіг

Відома сім ’ я спортсменів-легкоатлетів Наталія та Іван Стребкові запрошують усіх охочих на масштабний забіг, який відбудеться у квітучих садах Петра Гадза на Бучаччині.

Про це вони повідомили у соцмережах.

– Любителі спорту та активного відпочинку, у нас є гарна новина! Фермерське господарство “Гадз” – Farm Gadz запрошує на спортивний захід – “Квітучий сад 2023”. Рівно через тиждень, 7 травня, ми збираємося в яблуневому саду села Трибухівці Тернопільської області, щоб разом відсвяткувати початок квітневого сезону. Тут ви зможете не тільки насолодитися красою природи, але й пройти цікавий забіг, який стане викликом для вашої фізичної підготовки, – зазначили Стребкові.

Реєстрація на подію є обов’язковою і доступна за посиланням: https://e.ticketme.org/events/ Kvituchyy-sad-2023

Участь у забігу абсолютно безкоштовна!

– Якщо ви бажаєте допомогти нашим захисникам ЗСУ, проводитиметься благодійний збір під час події. Кожен учасник отримає корисні призи та медалі від ФГ “Гадз”, а також збагатиться незабутніми враженнями та знайомствами , – додали спортсмени.