На Тернопільщині чоловік знайшов барсетку на лавці і тепер може сісти на 8 років за грати

До співробітників відділення поліції №2 м. Зборів надійшло повідомлення від жителя одного із сіл Зборівської громади про крадіжку барсетки, у якій були 4000 гривень, банківські картки та документи. За словами потерпілого, сумку він випадково залишив на лавці в парку в Зборові, а коли повернувся, її вже не було.

У ході оперативних заходів співробітники поліції встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 58-річний житель громади. У нього вилучили викрадені речі.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу.