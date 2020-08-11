Почаївські монахи робитимуть бізнес на місцевих школярах

Монахи Почаївської Лаври, маючи у власності земельну ділянку у центрі міста з комерційно вигідним сусідством зі школою, із наближенням нового навчального року звели на ній магазин канцелярських та шкільних товарів.

Про це повідомляє видання За Збручем.

Згідно з даними офіційного сайту Почаївської міської ради, ділянка, на якій розташований заклад торгівлі, належить Почаївській духовній семінарії Тернопільської єпархії УПЦ МП.

Водночас, за інформацією публічної кадастрової карти, цільове призначення землі аж ніяк не комерційне, бо використовувати її можуть лише для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.

Такі відступлення від норм закону з боку УПЦ МП у Почаєві далеко не найсерйозніші, зазначає видання. Так, у Почаївській Лаврі вже торгують безакцизним алкоголем та ювелірними виробами, займаються бездозвільною розробкою кар’єрів.

Втім, землі УПЦ МП у Почаєві ще багато, як і бізнес-планів та стартапів у московських священнослужителів/