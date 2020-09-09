На Тернопільщині дерево вбило чоловіка

Тривожне повідомлення надійшло 8 вересня до правоохоронців Борщівського відділення поліції від медиків швидкої допомоги. В лісопосадці поблизу села Цигани загинув чоловік.

Виїздом на місце події, працівники поліції з’ясували, що померлий – 44-річний мешканець села Тулин.

Чоловік працював лісорубом на місцевому лісогосподарстві. Того дня він у складі робочої бригади зрізав та заготовляв сухостій. Під час зрубу одне з дерев падаючи, зачепило гілками інший сухий ясен, який впав потерпілому просто на голову. Від отриманих важких травм він помер на місці події.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів згідно частини 2 статті 272 ККУ – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищенною небезпекою, що спричинило загибель людей. Слідчі встановлюють усі детальні обставини смертельного випадку.