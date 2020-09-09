Особенности iPhone 11

Компанией Apple был обновлен модельный ряд мобильных устройств, представив пользователям iPhone 11. По сравнению с версиями Pro, данная модель отличается меньшим разрешением дисплея и меньшим количеством камер. Это позволило выпустить смартфон по стоимости ниже, чем у его предшественников.

Комплектация

В комплект входят наушники, блок питания и кабель Lightning. При этом нет отсутствует адаптер и зарядка слабая.

Дизайн

По внешним качествам изменений особых нет, кроме экрана с вырезом в верхнем углу. Корпус металлический, а панель сделана из стекла.

Другие особенности

Ценовая политика – одна из главных отличий Айфона 11 от его предыдущих моделей. Второй отличительной чертой является присутствие камеры на задней крышке гаджета с большими объективами и крупной вспышкой.

Третья особенность смартфона – его производительность. Используется новый процессор, дающий больше производительности, чем предшественники. Вместе с тем, расход энергии еще меньший.

В играх и приложениях все, как и прежде стабильно – нет ощущения предела возможностей, достигнутых Айфоном.

Широкоугольная камера не обладает такой интуитивностью, как теплообъективная. При этом, появляются большие возможности в создании художественных снимков, которые помогут пополнить галерею уникальными ракурсами.

Логотип размещается в центральной части крышки. Такому изменению пока нет четкого объяснения. По некоторым убеждениям, изображение переместилось в центр корпуса, чтобы показать пользователю, как правильно держать телефон. Дело в том, что если сейчас взять смартфон в руку там, где расположено яблоко, то пальцы не перекроют камеру. А если держать телефон на том уровне, где было яблоко раньше, то наверняка, камеа будет закрыта пальцами.

Вторая камера явно не дотягивает до первой. В некачественном освещении, она плохо справляется, нет поддержки ночного режима. Нет оптической стабилизации в режиме съемки видео. Является вспомогательным дополнительным инструментом для основной камеры.

Здесь присутствует новый интерфейс камеры, который теперь более интересный, но сложный. Первая особенность – видоискатель, способен показывать изображения не только в пределах поля зрения основной камеры, но и за его чертой.

Пользователи отметили новый Айфон 11, как вполне достойный гаджет за более доступную стоимость. При этом функционал ничем не хуже предыдущих моделей.