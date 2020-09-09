По Тернопільському ставу “літали” віндсерфінгісти

Вже стало традицією, що в Тернополі наприкінці серпня проходять змагання з віндсерфінгу. Цьогоріч на акваторії Тернопільського ставу теж відбулась така регата, яку присвятили Дню міста. Учасниками перегонів, які впродовж трьох днів тривали в районі пляжу «Циганка», стало більше двадцяти шанувальників вітрильного спорту – вихованців Тернопільської КДЮСШ із водних видів спорту та обласної ШВСМ.

В результаті у класі вітрильних дошок «Techno-293» серед юнаків до 17-ти років відзначились Тімур Данієлян (ТЗОШ №26), Тігран Данієлян (Економічний коледж ТНЕУ (Західноукраїнський національний університет), Єва Авдеєнко-Золота та Аліна Нижегородова (ТСШ №3), а серед молодших – Марк Мороз (ТСШ №3) та Дем’ян Варода (ТСШЛ №6 імені Н. Яремчука), який, до речі став наймолодшим серед учасників – напередодні йому виповнилося вісім років.

У олімпійському класі «RS:X» серед дорослих до трійки призерів увійшли Мар’ян Воловець (випускник ТНЕУ (Західноукраїнський національний університет), Юрій Будай та В’ячеслав Ровецький (ТНМУ імені І. Горбачевського).

Як розповів тренер спортсменів Олексій Нижегородов: «Цьогоріч, в зв’язку з карантинними обмеженнями, тренування наших спортсменів впродовж усього літа відбувались лише на Тернопільському ставі, без можливості виїзду на інші акваторії. Однак умови вітру для занять під час цього сезону і у нас були практично ідеальними для підготовки. Відтак тернопільські віндсерфінгісти на цій регаті мали можливість підбити підсумки тренувань та продемонструвати усі свої досягнення за цей час».

До речі, на чемпіонаті міста в перегонах разом із молодими віндсерфінгістами виступили і спортсмени-ветерани – колишні вихованці Тернопільської школи віндсерфінгу, які свого часу були учасниками міжнародних змагань та членами збірної України – Святослав Бучок і Дмитро Варода. «Незважаючи на велику перерву в тренуваннях, Святослав та Дмитро успішно пройшли дистанцію, продемонстрували непогані результати і цим показали чудовий приклад підростаючому поколінню віндсерфінгістів», – наголосив тренер Олексій Нижегородов.