Жителі селища Золотий Потік Бучацького району вивозять сміття до лісу. Це відбувається вже кілька десятків років. Про це розповів мешканець Золотого Потоку Роман Лебухорський.

Водій мікроавтобуса привіз сюди сміття. Чоловік свого прізвища не назвав. Каже, сміття сюди вивозить не вперше:

“В Соколові закрили сміттєзвалище. Всі сюди везуть. Ми сміття теж веземо сюди. Що можу палю, кидаю на гній. Інше сміття мушу десь діти”.

Житель Золотого Потоку Роман Лебухорський розповідає, що це найбільше стихійне сміттєзвалище в межах лісової зони селища. Сюди звозять сміття жителі довколишніх сіл.

Суспільне Тернопіль Мешканець Золотого Потоку Роман Лебухорський

“Роками вивозять. Жителі з сіл Золотий Потік, Соколів, Скоморохи. це не горб. Все загорнули трактором і бульдозером, все заросло травою”, – каже Лебухорський.

Чоловік викликав поліцейських, щоб скласти акт про стихійне сміттєзвалище.

Поліцейський Володимир Шкварок затримав чоловіка, який привіз сміття із сусіднього Соколова.

Лебухорський каже, що вивозять на сміттєзвалище – лікарські препарати, протези, використані медичні халати, крапельниці з кров’ю, копії документів із особистими даними пацієнтів та документи, завірені печаткою Золотопотіцької лікарні.

Поліцейські склали акти щодо порушень екологічного законодавства.

Суспільне Тернопіль Поліцейський Володимир Шкварок

“Матеріали буде направлено в екологічну службу для прийняття рішення”, – каже поліцейський Бучацького райвідділу патрульної поліції Володимир Шкварок.

Неподалік звалища зупинився сміттєвоз. Він належить комунальному підприємству “Золотий потік”, яке забирає побутові відходи у жителів громади, – розповідає водій. Чоловік свого прізвища не називає. Каже, вивозить сюди сміття за вказівкою керівництва.

Суспільне Тернопіль На Тернопільщині до лісу вивозять сміття

Заступник селищного голови Золотопотіцької громади Юрій Поврозник ситуацію прокоментував так:

“Санкціонованого смітника в нас немає, так і в районі немає, в області тільки два санкціонованих. Виходимо з того, що маємо. Потрібно все в одне місце звозити, а щоб санкціоновано зробити, це зараз неможливо. Вивозити десь за межі району, за межі області, вийде дуже дорого. Так ми маємо один смітник. Його легше обробити”.

Суспільне Тернопіль Заступник селищного голови Золотопотіцької громади Юрій Поврозник

Начальник Держекоінспекції області Олег Нитка каже, що екоінспектори можуть притягнути винних до адміністративної відповідальності за неналежне поводження з відходами. На кого складати адміністративний протокол – мають визначити поліцейські.

“Нашими інспекторами було здійснено виїзд на вказану територію. Було підтверджено дану інформацію. Санкція статті за неправильне поводження з відходами Кодексу України про адміністративні порушення є невеликою. Відповідальність встановлена для фізичної особи – від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для посадових осіб – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, – каже Нитка.

Сьогодні на території області є майже 740 сміттєзвалищ. З них паспортизовані – 111. Решта мають статус стихійних сміттєзвалищ, розповів заступник начальника обласного управління екології Олександр Панчук. Він розповів, що потрібно робити громадам, аби узаконити сміттєзвалища.

“Потрібно вирішити питання щодо відведення земельної ділянки, якщо прийнято рішення, що дане сміттєзвалище надалі необхідне для обслуговування відповідної громади. Обов’язково має бути паспорт місця видалення відходів. Цей паспорт розробляється відповідною проєктною організацією. Він погоджується Держпродспоживслужбою і затверджується обласною держадміністрацією. Після цього цей паспорт вноситься в реєстр місць видалення відходів, які є загальні для всієї України”, – каже Панчук.