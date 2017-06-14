На Тернопільщині домашній собака вночі напав на дитину та стареньку жінку

12 червня близько 23 години в с. Буданів Теребовлянського району пес місцевої жительки покусав двох осіб, 5-річну дитину – діагноз – рвана рана правої щоки, рвана рана правого боку шиї, та кусані рани правої верхньої кінцівки та 72 річну місцеву жительку – діагноз – кусана рана правої гомілки, множенні кусані рани правої верхньої кінцівки).

За фактом потерпілих шпиталізовано в Тернопільську обласну дитячу лікарню та Теребовлянську лікарню, відповідно.

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