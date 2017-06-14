Принадливий Тернопіль. Загадкова вілла на вулиці Івана Франка

Про цю вулицю світлої пам’яті Любомира Бойцун писала, зокрема: «Окремі будинки нагадують ожилі старовинні листівки. Час майже їх не змінив».

Це стосується і вілли за адресою Франка, 12. Якби не навала реклами, була б чисто картинка з минулого. Автентична металева огорожа охороняє територію. Будинок, фарбований у світлі кольори, виділяється на тлі крон дерев. Впадає у вічі його вишукана ліпнина. Привертає увагу велике вікно, що виходить на балкон…

Про те, що вілла загадкова, сказано було не для красного слівця. На відміну від вілли-сусідки Грабовського, про цю інформації обмаль. Маємо тільки знахідку Тараса Циклиняка – листівку з її фотографією та підписом Villa Pohoriles.

Тож вільно складати свої історії та не стримувати фантазії. А для фантазій тут родючий грунт.

Анна Золотнюк.