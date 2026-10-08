На Тернопільщині почався сезон грипу та ГРВІ: за тиждень захворіли понад 3 тисячі людей

На Тернопільщині зросла захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За 40-й тиждень епідсезону, з 28 вересня до 4 жовтня, в області зареєстрували 3026 випадків захворювання. Тижнем раніше хворих було 2971.

Про це в ефірі програми «Ґрунтовно» на телеканалі «Тернопіль-1» розповіла генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, діти та школярі становлять значну частину серед тих, хто захворів. На дітей припало 62% усіх випадків. Серед школярів зареєстрували 1153 випадки, серед дітей — 1842. Показники залишаються приблизно на рівні попереднього тижня.

Епідеміологічний моніторинг захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 проводять щотижня від 40-го тижня 2026 року до 27-го тижня 2027 року.

Які штами грипу циркулюватимуть

За словами Оксани Чайчук, у сезоні 2026–2027 років в Україні очікують циркуляцію трьох штамів вірусу грипу — двох типу А та одного типу В.

Один із них — A(H1N1), який фахівчиня назвала пандемічним. Також очікується вірус грипу типу В лінії Вікторія.

«Грип» та ГРВІ можуть мати схожі симптоми, однак, за словами Оксани Чайчук, грип зазвичай починається раптово. Інкубаційний період становить від одного до чотирьох днів, найчастіше — близько двох.

Для грипу характерні висока температура, озноб, біль у м’язах, головний біль та виражене нездужання. ГРВІ частіше мають більш поступовий перебіг і можуть супроводжуватися нежитем.

Підйоми захворюваності, за спостереженнями епідеміологів, можуть відбуватися кілька разів протягом сезону. Перший зазвичай припадає на кінець листопада — грудень, січень, іноді лютий. Ще один підйом можливий у березні-квітні.

COVID-19 нікуди не зник

За 40-й тиждень на Тернопільщині не зареєстрували випадків COVID-19. Натомість протягом 39-го тижня було два такі випадки.

Оксана Чайчук зазначила, що COVID-19 продовжує циркулювати та може реєструватися протягом сезону захворюваності на ГРВІ.

Як захиститися від грипу

Найефективнішою профілактикою грипу Оксана Чайчук називає щорічну вакцинацію. За її словами, вакцини проти сезонного грипу очікують в українських аптеках у жовтні. На момент запису програми у Тернополі їх ще не було.

Також серед основних заходів профілактики вона назвала:

регулярне провітрювання приміщень;

уникнення великих скупчень людей у період підйому захворюваності;

повноцінне та вітамінізоване харчування;

використання маски у місцях скупчення людей або за наявності симптомів захворювання;

обмеження контактів із іншими людьми, якщо людина захворіла.

За словами Чайчук, вакцинацію проти грипу краще розпочинати вже на початку епідсезону. Вона зазначила, що після щеплення імунітет формується приблизно за два тижні.

На Тернопільщині щотижня госпіталізують до 64 людей із ГРВІ

Фахівчиня також закликала не займатися самолікуванням при появі симптомів грипу чи ГРВІ.

Грип небезпечний не лише самим захворюванням, а й можливими ускладненнями. Серед них — пневмонія, менінгіт, енцефаліт та загострення хронічних захворювань.

За словами Оксани Чайчук, уже зараз у стаціонари Тернопільської області щотижня госпіталізують приблизно 60–64 пацієнтів із ГРВІ.

При появі перших симптомів вона радить залишатися вдома та проконсультуватися із сімейним лікарем. Якщо стан погіршується, зокрема з’являється задишка чи сильний головний біль, необхідно звернутися по медичну допомогу.

Водночас, за словами генеральної директорки обласного центру контролю та профілактики хвороб, медичні заклади області готові до можливого зростання захворюваності: стаціонари забезпечені киснем, медикаментами та мають необхідний запас препаратів на епідсезон.