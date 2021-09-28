На Тернопільщині дві маленькі сестрички обпеклись гарячою олією

27 вересня, близько 20.30 годин, в травматологічне відділення КНП “Бучацька міська лікарня” Бучацької міської ради привезли двох маленьких сестричок – чотирьох та шести років. Медики діагностували, що у меншої дівчинки – термічний опік І-ІІ-го ступеня обох стоп та обох кистей рук 3%, а старша сестра обпекла 8% тіла – у неї термічний опік І-ІІ-го ступеня верхньої третини правого передпліччя.

Як з’ясувалось, такі опіки діти отримали через перекидання ємності з киплячою олією.