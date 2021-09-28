На Тернопільщині за 11 тис грн пропонують в оренду ставки

Фонд державного майна у Тернопільській області пропонує в оренду гідротехнічні споруди – ставки.

Водойми знаходяться у селі Комарин, що на Тернопільщині.

Як повідомили у Фонді державного майна у Тернопільській області, ставки перебувають на балансі – ДП “Укрриба” та перебувають у задовільному стані.

Стартова ціна становить — 11 303 гривень.

Прийом пропозицій — до 05 жовтня 2021 року;

Дата аукціону — 06 жовтня 2021 року;

Строк оренди — 5 років;

Локація — село Комарин, Тернопільська область.

Детальніше про об’єкт:https://bit.ly/3icCyOZ.