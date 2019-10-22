На Тернопільщині не розминулися вантажівка та легкове авто

Opel Vectra врізався у вантажівку з причепом марки MAN TGA. Аварія трапилася 21 жовтня близько 9:30 поблизу села Торське Заліщицького району.

На місце дорожньо-транспортної пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече житель села Нирків, керуючи Opel Vectra, не впорався з керуванням та врізався в вантажівку.

MAN рухався попереду легківки і саме збирався повертати ліворуч, коли в нього в’їхав інший транспортний засіб.

В результаті удару з травмами до лікарні госпіталізували водія та двох пасажирів з Opel(я). Факт по даній автопригоді внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 частина 1 ККУ. Триває слідство.