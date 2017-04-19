Як ремонтують тернопільський парк (фотофакт)

Триває реконструкція входу у парк імені Тараса Шевченка. У рамках ремонту заплановано зняти наявну бруківку та плити та облаштувати нове покриття, відремонтувати підпірні стінки повністю переробити, облаштувати зовнішнє освітлення, влаштувати перголу, змінити озеленення, оновити фасад будинку та прибудинкову територію за адресою Грушевського, 9, яка прилягає до площі.

Нагадаємо, що після реконструкції у парку буде збільшено кількість зелених зон на 670 кв.м., облаштовано газонів з посівом трави на площі майже 1000 кв.м. та висаджено 29 нових дерев.

Також, відповідно до проектно-кошторисної документації, у парку заплановано облаштувати нове покриття, відремонтувати підпірну стінку, оновити зовнішнє освітлення, фасад будинку на вул. Грушевського, 9 та встановити перголу.