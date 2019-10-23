На Тернопільщині хочуть створити ще одну громаду

На Тернопільщині продовжується процес створення об’єднаних територіальних громад. Нещодавно, Центральна виборча комісія призначала перші вибори на 22 грудня цього року для 4 громад Тернопільської області. А вже сьогодні у Тернопільському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» відбулася зустріч з головами сільських рад Бучацького району, які виявили бажання створити громаду.

З ініціативи голів Підзамочківської, Пилявської, Медведівської та інших сільських рад у Тернопільському ЦРМС обговорено перспективи створення громади з центром в селі Підзамочок.

У цих сільських радах відбулися громадські обговорення по створенні громади, де мешканці виявили бажання створити Підзамочківську об’єднану територіальну громаду.

Акцентувалася увага на важливості відповідності потенційної громади перспективному плану, адже від цього буде залежати її статус спроможності чи неспроможності. Зазначимо, для того, щоб ОТГ отримувала державну субвенцію на розвиток інфраструктури та могла працювати в режимі прямих міжбюджетних відносин, вона має бути визнаною Кабінетом міністрів України як спроможна.

«Реформа децентралізація переходить у фінальну стадію. Раніше ми говорили тільки про створення громад, а зараз активно обговорюємо формат адміністративно-територіального устрою Тернопільської області, який буде залежати напряму від формування госпітальних округів. При створенні громади необхідно звертати увагу на цілий комплекс показників спроможності – доступність адміністративних послуг, кадровий потенціал, соціальна інфраструктура, фінансову спроможність тощо. Після створення ОТГ, люди повинні відчути позитивні зміни, інакше для чого створювати громаду», – зазначив Віктор Литвинчук, керівник Тернопільського ЦРМС.

Представники сільських рад отримали методичні рекомендації по створенні громади, зокрема роз’яснено весь алгоритм цього процесу. Сільські голови взяли час на роздуми, адже створення громади це відповідальний та важливий крок, до якого потрібно підходити виважено.