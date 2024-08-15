14:55 | 15.08.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Персоналії 

Тернопільський рятувальник Михайло Шаблій здобув срібло на Чемпіонаті Європи з пауерліфтингу

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Збірна України з пауерліфтингу  гідно представила нашу державу на Чемпіонаті Європи з екіпірувального жиму лежачи, що проходив з 9 по 11 серпня у Стамбулі, Туреччина. Медалі виборювали спортсмени з майже 30 країн 🌍.

Серед учасників був і представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій – тернопільський пожежний-рятувальник Михайло Шаблій 🚒.
Досвідчений майстер спорту, неодноразовий чемпіон України та бронзовий призер Чемпіонату Європи 2023 року, він знову продемонстрував високу майстерність 💪. У змаганнях з екіпірувального жиму лежачи у ваговій категорії до 66 кг Михайло здобув срібну медаль і посів друге місце серед чоловіків, піднявши 185 кг 🏋️‍♂️.
У командному заліку збірна України також здобула почесне друге місце 🥈, обійшовши чимало сильних команд з інших країн. Цей успіх став можливим завдяки наполегливій праці та відданості кожного учасника 🏆.

Вітаємо Михайла Шаблія та всю українську збірну з блискучими результатами! 🎉 Бажаємо подальших успіхів і нових перемог на міжнародних змаганнях!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *