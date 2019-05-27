На Тернопільщині ледь не потонув п’яний молодик

Подія сталась 26 травня близько 17.00 годин у м. Чортків на березі річки Серет. Саме тут відпочивала компанія молодих людей, які за словами очевидців, вживали спиртні напої. І ось, в розпал «активного» відпочинку, приятелі поспорили, хто зможе стрибнути з дамби у річку. До відома, висота дамби сягає близько 2 м. Незважаючи на стан алкогольного сп’яніння 24-річний чоловік, з метою доведення своїх «надможливостей» розігнався і стрибнув у бурхливу річку. Наслідком необдуманого вчинку стало те, що мало статись: чоловік не винирнув із води. На його щастя, оточуючі зреагували миттєво і змогли дістати нещасного з води. В Чортківську лікарню потерпілого доставили з діагнозом «Утоплення, алкогольне сп’яніння».

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