З’явилося фото, як у центрі Тернополя горів автомобіль

24 травня о 09:12 на пункт зв’язку 1-ї державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу автомобіля, що виникла в м. Тернопіль на бульварі Шевченка, 8.

о місця події було негайно направлено чергове відділення ДПРЧ-1. О 09:15, по прибуттю до місця виклику, встановлено – горить легковий автомобіль Форд сієра. На боротьбу з вогнем рятувальники спрямували всі сили та засоби. О 09:20 пожежу було локалізовано, а о 09:22 – ліквідовано. Вогнем знищено салон на площі 4 м.кв та пошкоджено кузов транспортного засобу. Під час гасіння врятовано автомобіль. Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.