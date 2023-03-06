На Тернопільщині майже опівночі автомобіль з‘їхав в кювет

4 березня близько 23 год. 40 хв. на автодорозі між м. Копичинці Копичинецької ТГ в напрямку с. Чагарі Васильковецької ТГ, Чортківського району, Тернопільської області, сталося ДТП за участю одного автомобіля «OPEL VECTRA C».

Водій автомобіля під час руху на автодорозі не справився з керуванням та з’їхав у кювет, із подальшим перекиданням даного транспорту, внаслідок чого водій автомобіля був заблокований та отримав травми.

Для ліквідації наслідків ДТП та деблокування водія із автомобіля на місце події залучалися чергове відділення 22 ДПРП 10 ДПРЧ 6 ДПРЗ м. Копичинці у складі 3-х чоловік на АЦ-40(43253)247.02 6 ДПРЧ 6 ДПРЗ м. Чортків на VOLKSWAGEN Crafter (SARM-S) у складі 3-х чоловік.

Особовим складом 22 ДПРП 10 ДПРЧ 6 ДПРЗ здійснено деблокування одного потерпілого з автомобіля «OPEL VECTRA C», надано домедичну допомогу та передано медпрацівникам карети швидкої допомоги.

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