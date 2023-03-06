16:15 | 6.03.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі є безкоштовний пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) на базі відділення денного перебування функціонує пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації.

Малозабезпечені громадяни, люди з інвалідністю, пенсіонери Тернопільської громади  мають можливість безкоштовно отримати засоби реабілітації в тимчасове користування терміном на 1 рік, який при необхідності може бути продовжений.

У тимчасове користування тернополяни, зокрема, можуть отримати: інвалідні візки, палиці з підлокітниками, милиці тощо.

Засоби реабілітації надаються на підставі наступних документів:

  • заява та договір (заповнюються на місці);
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код (оригінал, копія);
  • довідка від лікаря про необхідність засобу реабілітації;
  • оригінали особистих документів довіреної особи.

За детальною інформацією прохання звертатися у міський територіальний центр за адресою: вул. Лисенка, 8, тел.: (0352) 22-02-62 або (067) 530 59 40.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *