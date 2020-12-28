На Тернопільщині мама намагалася перерізати горло своїй дитині

Біля Тернополя мама намагалася перерізати горло своїй дитині. Моторошний випадок трапився у Великій Березовиці. Там 23-річна жінка намагалася перерізати горло власній 4-річній дитині.

Про це розповіли медики швидкої, що терміново приїхали на допомогу, – повідомляє Галас.

“27 грудня о 17.54 бригада швидкої виїжджала у с. Велика Березовиця, де надавала допомогу 23-річній пацієнтці. Жінка намагалась перерізати ножем горло рідній 4-річній дитині… Після оперативно наданої медичної допомоги жінку, із гострим поліморфним психотичним розладом, у супроводі працівників поліції, шпиталізовано у психоневрологічний диспансер”, – повідомили в швидкій.