На Тернопільщині внаслідок сильних поривів вітру знеструмлено 49 населених пунктів

Погіршення погодніх умов 28 грудня – сильних поривів вітру– призвели до вимкнення 19 ліній електропередавання на Тернопільщині.

“На ранок понеділка, 28 грудня, в області без тимчасового електропостачання залишилося 49 населених пунктів. – повідомив заступник головного інженера з розподільчих електромереж ВАТ “Тернопільобленерго” Роман Дорош. – Найбільше населених пунктів – 14 було відключено у Збаразькому районі та 9 населених пунктів у Тернопільському районі. По 5 населених пунктів було відключено в Козівському, Кременецькому та Монастириському районах”.

Загалом, внаслідок спрацьовування автоматичного захисту ліній електропередавання, було знеструмлено 217 трансформаторних підстанцій.

Наразі аварійні бригади районів елекромереж продовжують відновлювальні роботи на різних об’єктах міста та області.

Енергетики черговий раз нагадують, що лінії елекропедавання та трансформаторні підстанції завжди перебувають під напругою. У разі обриву дроту лінії електропередавання чи зірваному замку й відкритих дверях трансформаторних підстанцій обов’язково негайно потрібно повідомити чергового диспетчера району електромереж. Разом з тим потрібно забезпечити охорону, щоб до часу прибуття працівників РЕМ до місця пригоди не піддати сторонніх небезпеці.