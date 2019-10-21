На Тернопільщині мама з двома синочками ледь не загинула у власному будинку

Біда сталась 19 жовтня в м. Бучач по вул. Замкова, де у власному будинку, через отруєння чадним газом, постраждали троє осіб. На момент події в будинку перебували 31-річна власниця будинку та двоє її синів – 5 та 3 років. Потерпілих терміново госпіталізували в Бучацьку районну лікарню, а обставини події з’ясовуються фахівцями.

Довідка

Симптоми отруєння можуть помітно відрізнятися один від одного, залежно від ступеня ураження, загального стану організму, наявних захворювань та інших обставин. Тим не менш, в першу чергу повинні насторожити такі симптоми як запаморочення, головний біль, нудота, шум у вухах, задишка, раптовий напад кашлю тощо.

Нагадуємо основні правила безпечної поведінки, дотримуючись яких можна не допустити трагічних випадків отруєння чадним газом:

1. Використовуйте тільки справне обладнання. Тріщини в пічній кладці, засмічений димар та інші «дрібниці» здатні призвести до тяжких наслідків.

2. Подбайте про гарну вентиляцію. Це стосується і квартир, і житлових будинків, і гаражів, в яких частіше всього не передбачена вентиляція.

3.Автолюбителі, які працюють в гаражі при працюючому двигуні наражають себе на небезпеку.

4.Не закривайте пічну заслінку, поки вугілля не прогоріло.

Дотримання цих простих правил поведінки дозволить уникнути трагічних випадків загибелі людей від отруєння цим підступним газом! Пам’ятайте, у більшості випадків, людина, яка тривалий час вдихала чадний газ, не має шансів на порятунок. Бережіть себе, своє здоров’я та життя! В разі появи у вас симптомів, схожих на отруєння чадним газом негайно зверніться до лікарів за допомогою. У разі потреби телефонуйте до Служби порятунку “101”!