Тернополянок закликають перевірити стан молочних залоз! Лише 24-25 жовтня!

Місяць жовтень вже тривалий час характеризується в багатьох з нас з боротьбою проти такого підступного захворювання, як рак молочної залози.

На жаль, ніхто не застрахований від раку – він вражає не тільки жінок, але й чоловіків. Діагностика на ранній стадії – це вже значне збільшення шансу на перемогу. Особливо це стосується жінок після 35-40 років. У зв’язку з недостатнім рівнем діагностування хвороби внаслідок запізнілого звернення до спеціалістів у медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» було прийнято рішення провести дні здоров’я молочної залози.

Метою заходу є:

– Привернення уваги до того, що проблема онкології молочної залози не просто існує, а розповсюджує своє коріння. Кожній жінці потрібно підгадати про те, що тільки вчасне виявлення захворювання може зберегти життя!

– Навчити жінок оглядати та пальпувати грудні залози в домашніх умовах.

Обстеження має змогу пройти кожна жінка. Для цього варто лишень здійснити телефонний дзвінок та зробити попередній запис.

Пам’ятайте, що у кожної четвертої жінки рак молочної залози діагностують вже на стадії ІІІ–ІV, а ефективність лікування в цей час вже є зовсім мінімальною! Статистика говорить, що такий діагноз в Україні виставляють кожної години! В цілому від раку молочної залози помирає в нашій країні кожна 5-та жінка!

Вченими виділено більш ніж 85 факторів ризику розвитку даного виду раку. Почільне місце займають серед них доброякісні хвороби молочних залоз, гормональні зрушення, відсутність дітей, надлишкова вага, спадковий анамнез, тривалий прийом контрацептивів, захворювання гінекологічного характеру, малий термін годування дитини грудним молоком, зловживання алкоголем, куріння, знижена функція щитоподібної залози тощо.

Вас мають насторожити:

будь-які утворення – м’які, тверді, великі чи маленькі,

щільні вузли в районі молочної залози або навколо неї,

подразнення чи висип невідомого походження, не пов’язані з алергічними проявами,

набряки грудей,

больові відчуття перед місячними або незалежно від них, при натисканні на груди, на соски, виділення із сосків,

асиметрія молочних залоз.

На превеликий жаль, вікова група пацієнток, в яких знайшли рак молочної залози, за останній час різко помолодшала.

Даний захід в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» – ще одна можливість поінформувати населення стосовно профілактики онкології, виявлення хвороби на ранній стадії та вчасно проведене лікування захворювання. Адже всім відомо, що краще попередити хворобу, ніж потім тривало її лікувати!

Nota Bene! (Не забудьте!)

Для того, щоб запобігати раку молочної залози, треба притримуватися правильного способу життя (відмова від алкоголю, куріння, регулярне фізичне навантаження, підтримання нормальної маси тіла). Окрім цього варто вчасно оглядатись у лікаря:

– мамолог — не менше, ніж один раз в 1–2 роки;

–Жінкам до 50 років – щороку проходити УЗД молочних залоз;

– жінкам старше 50 років — раз на два роки здійснювати мамографію.

Також усім жінкам старше 20 років варто щомісяця самостійно обстежувати грудні залози.

Отож! Не забудьте!

24-25 жовтня з 08.00 до 20.00 у вас є можливість пройти УЗД молочних залоз в медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» зі знижкою -50%, а також проконсультуватись з лікарем-гінекологом зі знижкою -25%.

Все це діє при умові попереднього запису, оскільки кількість місць є обмеженою!

+38068-752-52-52

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м. Тернопіль, вул. С. Качали,5

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