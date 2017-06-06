На Тернопільщині на Зелені свята активісти затримали браконьєрів, які завдали збитків на 231 400 гривень

У свято Трійці землю називають іменинницею, вважається, що вона святкує свій день народження. Існують у народі повір’я та прикмети на Трійцю – що можна і не можна робити. Тих людей, хто не шанує природи в цей день, за повір’ями, чекають різні напасті: у тих, хто оре – худоба впаде, у тих, хто сіє – град поб’є посіви. У тих, хто пряде вовну – вівці заблукають. Тих, хто рибу незаконно добуває – «Скеля» зловить. За народними традиціями, на тих людей, які не дотримувались заборон на Трійцю, чекало покарання. Також наші предки у ці дні не купалися в річках і озерах, не ходили до лісу, вважаючи, що тут на людей – порушників чатували мавки та лісовики, які ночами оберігають природу.

Що змінилося сьогодні. Модерний спосіб життя в інформаційному просторі не вдосконалює людину, а робить її “дикуном”, який не шанує природи, себе, врешті-решт нехтує найсвятішим.

Так у день Святої Трійці на самі Зелені свята ГО «Скеля» спільно з Івано-франківськими, Бучацькими рибаками та місцевою поліцією організували рейд в НПП Дністровський каньйон на р.Дністер. Під час рейду перепинили трьох порушників («кашкетників»). З ними було проведено роз’яснювальну роботу, та викликали слідчо-оперативну групу для фіксації злочину, оскільки чоловіки за допомогою резинового човна та професійної сплавної сітки виловили трьох підустів, одну марену звичайну та 23 вирезубів причорноморських (риба занесена до «Червоної книги України»).

Про так звану громаду «кашкетників» доводилося чути не раз . Це представники «своєрідної» релігійної общини Космирина, Сновидова, Стінки, Соколова в Бучацькому районі. Усі, від малого до старого, носять кашкети, а жінки ходять в яскравих колірних хустках. На великі свята та в неділю «кашкетники» не працюють. Нехтують законами і традиціями інших християн. Не зустрінетесь з ними в армії чи в зоні бойових дій, тому що «віра їм не дозволяє!», проте частенько доводиться «вітати» їх при затриманні в незаконному кар’єрі чи з електоровудками із зброєю в руках!

Незаконний вилов риби проводився на території природно-заповідного фонду в нерестовий період. Оскільки мало місце знищення червонокнижних видів таких, як вирезуб причорноморський. Розмір шкоди заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного добування обє’ктів тваринного світу склав 💰231400 грн. Човен та рибу вилучено.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДЕР за ч.1 ст.249 КК України

👀Далі буде …

PS. 🗣 За два останніх роки на вище згадуваних територіях не складено жодного протоколу!!! Новостворений “Рибний патруль” ніхто не чув і не бачив. Тому і таке бл@тство на воді.

Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля”.