На Тернопільщині найманим працівникам виплатили понад 17,2 млн грн заборгованої зарплати

Контроль за дотриманням роботодавцями чинного законодавства про оплату праці – під пильним наглядом працівників Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Так, з початку цього року із керівниками 95 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, провели роз’яснювальну роботу. Після цього 91 боржник виплатив понад 17,2 млн грн заборгованої заробітної плати. До бюджету додатково надійшло 3,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 8,7 млн грн єдиного внеску.

Оскільки податок на доходи – основний бюджетоформуючий платіж місцевих бюджетів, до контролю за дотриманням законодавства про оплату праці залучаються й органи місцевого самоврядування. Так, з початку року ГУ ДПС в області спільно з органами місцевого самоврядування провели роз’яснювальну роботу з керівниками 161 підприємства, де заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче розмірі. Результатом стало підвищення рівня виплати заробітної плати 142 з них. Тож додаткові надходження до бюджетів склали 3,9 млн грн, з яких 1,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 2 млн грн єдиного внеску.

Доцільність підвищення оплати праці роз’яснили представникам 772 підприємств та організацій області. Відтак 713 із них підвищили рівень виплати заробітної плати. Тож бюджети отримали 15,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 13,4 млн грн єдиного внеску.