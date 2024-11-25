На Тернопільщині – найменші пенсії

Найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві. А найменший – на Тернопільщині.

В Україні проживає більше 10 мільйонів пенсіонерів, за даними Пенсійного фонду України.

На 1 жовтня цього року середня пенсія в Україні становила 5852 гривні. Щоправда, найбільший відсоток пенсіонерів отримує менше, аніж 3 тисячі гривень.

Отже, менше, аніж 3000 гривень отримують 25,79%;

від 3001 до 4000 гривень – 17,35%;

від 4001 до 5000 гривень – 18,59%;

від 5001 до 10000 гривень – 25,57%;

понад 10 000 гривень – 12,70%.

Найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві. Там пенсіонери в середньому отримують 7971 гривню, повідомили у ПФУ.

Рівненщина – на другому місці за середнім розміром пенсійних виплат – 7277 гривень. Третя – Донецька область – 7159 гривень.

А найменші пенсії отримують на Тернопільщині. Середній розмір пенсійних виплат у нашій області складає 4461 гривню.