Хвилина мовчання на честь Ігоря ГАВРИЛЮКА

“За когось пішов у наряд, за когось копав окопи, за когось пішов у бій” – такими словами згадує дружина Оксана 44-річного Ігоря ГАВРИЛЮКА, який загинув 29 січня 2023 року під Новобахмутівкою.



З Чехії, де працював, він повернувся в перші дні війни. Добровольцем пішов до Національної Гвардії, став командиром відділення.



“Жодного злого слова про нього не чули,” – діляться спогадами побратими. “Він завжди приходив на допомогу будь-якій людині.” Того дня Ігор не мав бути в бою, але замінив іншого бійця.



За мужність і героїзм Ігор ГАВРИЛЮК посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

На його честь відкрито меморіальну дошку на фасаді Конюхівського ліцею.



Ігор залишив дружину Оксану Володимирівну, сина Олександра, батьків Олену Михайлівну й Євгенія Григоровича, сестру і брата. Його поховали 4 лютого 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради