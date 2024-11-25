Молода мешканка Тернопільщини торгувала людьми

На Прикарпатті повідомили про підозру в торгівлі людьми 24-річній мешканці Тернопільщини. Про це повідомляють у Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Жінці з Тернопільщини повідомили про підозру за фактом вербування та переміщення людей з метою їх експлуатації. Підозрювана на початку листопада цього року підшукала трьох жінок та, користуючись їх скрутним становищем й уразливим станом, завербувала для надання послуг сексуального характеру на території Республіки Польща.

Зловмисниця запевняла, що їм будуть надані належні умови праці та проживання, висока зарплатня (600 злотих за одну годину надання сексуальних послуг).

Крім того, правопорушниця обіцяла жінкам посприяти у виїзді за кордон та оплатити витрати, пов’язані з переїздом.

20 листопада 2024 року на території Прикарпаття під час супроводження завербованих осіб з України до Республіки Польща підозрювану затримали.

Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.