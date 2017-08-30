На Тернопільщині неповнолітній скутерист травмував жінку

29 серпня близько 14.00 годин, керуючи скутером «Yamaha Vino», 16-річний водій здійснив наїзд на пішохода, жительку с. Великі Млинівці. Дорожньо-транспортна пригода сталась в м. Кременець по вул. Дубенській.

Внаслідок аварії 30-річну потерпілу з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, травма потиличної ділянки голови, забій шийного відділу хребта» госпіталізовано в Кременецьку центральну районну комунальну лікарню.

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