На Тернопільщині нетверезий керманич вчинив ДТП
Сьогодні, близько 8-ї години, на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, неподалік 343 КМ, сталася ДТП.
Патрульні з’ясували, що водій транспортного засобу Citroen не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і пошкодив автомобіль. На щастя, унаслідок аварії ніхто не постраждав.
Під час спілкування з керманичем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Відповідно до закону, чоловік пройшов огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат – 0,69 проміле.
На порушника інспектори склали адміністративні матеріали:
за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП);
за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).
Закликаємо водіїв бути відповідальними, дотримуватися правил дорожнього руху та не сідати за кермо у стані сп’яніння