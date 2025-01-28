Протягом 2024 року на Тернопільщині завершили ремонт 5 мостів

Відновлення інфраструктури під час воєнного стану викликає суспільний резонанс. Пояснюємо, за які гроші на державних дорогах Тернопільщини у 2024 році капітально ремонтувалися мости, і чому не можна відкладати це до Перемоги.

Стабільне функціонування мостів під час воєнного стану необхідне для забезпечення логістики гуманітарних та військових вантажів, цивільної евакуації. Для ремонту стратегічно важливої інфраструктури країни Уряд у 2024 році виділив субвенцію. Джерелом субвенції є залишки виділених 2023 року коштів Європейського інвестиційного банку. По Тернопільській області були включені мости і шляхопроводи, які перебувають в аварійному стані й потребують невідкладного ремонту.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області у 2024 році мала 4 таких об’єкти. Це штучні споруди важливих для логістики регіону доріг М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, Р-39 Тернопіль – Броди та Р-41 Обхід Тернополя. Ще один об’єкт на автомобільній дорозі державного значення Т-23-12 Гусятин – Городок фінансувався затвердженою КМУ програмою «Підтримки швидкого відновлення України».

Перший об’єкт, який пройшов повну реконструкцію – міст через річку Гнізна у Теребовлі. Розташований об’єкт на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Споруда була збудована понад 90 років тому і перебувала в аварійному стані. Утворились поперечні тріщини прогонової будови з розкриттям, поздовжня тріщина залізобетонної плити проїзної частини, відсутнє будь-яке армування опор, які стояли на дерев’яних палях. Руйнування мосту були такі значні, що мостобудівники повністю його демонтували і фактично звели «з нуля» нову конструкцію. На державних дорогах області – це перше реальне будівництво з 2008 року. Реконструкція мосту в Теребовлі – перехідний об’єкт на 2025 рік. В грудні 2024 року відремонтований міст випробували на міцність та відкрили для проїзду. На штучній споруді ще тривають підмостові роботи, які не впливають на міцність конструкції, однак надважливі, щоб запобігти в майбутньому пошкодженню та руйнуванню основних та інших елементів мосту та підходів до нього. Другий об’єкт – капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на дорозі Р-41 Обхід Тернополя біля ТРЦ «Подоляни». 42-метрова штучну споруду вперше лагодимо за понад 30 років. Ключові елементи шляхопроводу зазнали руйнувань. Балка посередині мосту тріснула. Споруда могла втратити через це цілісність та несучу здатність, а рух транспорту єдиною державною трасою для об’їзду обласного центру – ризикував бути паралізованим. Восени 2023 року завершили роботи на лівому проїзді шляхопроводу. Був організований реверсний рух. Ремонт правого проїзду підрядна організація розпочала і завершила у 2024 році. Третій об’єкт, де тривали роботи – шляхопровід через залізницю на Обході Тернополя. Це другий за довжиною у Тернопільській області шляхопровід. Його протяжність 109 метрів. Востаннє ремонтувався 40 років тому. Через загрозу руйнування шляхопроводу Служба відновлення ініціювала невідкладний ремонт об’єкта. Наприкінці грудня 2023 року відремонтований шляхопровід біля Великого Глибочка випробували на міцність та відкрили для транспорту. У 2024 році завершили роботи, які не впливають на рух транспорту, але важливі для подальшої експлуатації шляхопроводу. Це – водовідвід на підходах до штучної споруди, горизонтальна дорожня розмітка, антикорозійний підмостовий захист. Четвертий об’єкт – міст на 64 кілометрі автомобільної дороги Р-39 Броди – Тернопіль поблизу Плотичі. Штучна споруда зведена у 1952 році. Потреба відремонтувати міст виникла у зв’язку з численними дефектами, які були виявлені під час обстеження. Як наслідок штучна споруда потрапила у 5 експлуатаційний стан – непрацездатний. Траса Р-39 Броди – Тернопіль є найбільш завантаженою регіональною дорогою Тернопільщини, відтак руйнування цього мосту могло значно ускладнити логістику через область. Капітальний ремонт штучної споруди виконали у першому півріччі 2024 року замінивши конструкцію аварійного мосту на водопропускні труби. П’ятий об’єкт – міст через річку Збруч у Гусятині. Дорога Т-23-12 Гусятин – Городок, складовою якої є міст, об’єднує Тернопільську та Хмельницьку області. Також вона має важливе значення для місцевих мешканців, оскільки сполучає колишній районний центр з прилеглими населеними пунктами Тернопільської та Хмельницької областей. В селищі Гусятин розташовані заклади освіти, лікарня, бальнеологічна лікарня, підприємства та організації, де працюють жителі навколишніх населених пунктів. При цьому найближчий об’їзд аварійного мосту через річку Збруч становить більш як 70 км. Міст почали лагодити у листопаді 2023 року через високий ризик обвалу. Довелося замінити 12 балок прогонової будови, тріщини яких стали головною причиною терміновості робіт. До кінця 2024 основні роботи на мосту завершили та відновили повноцінний проїзд транспорту.

Яким чином Служба відновлення дає раду решті інфраструктури, адже окрім 5 мостів є ще чимало об’єктів, що потребують ремонту? У цьому питанні працюємо з експлуатаційним утриманням державних автомобільних доріг.

Під час воєнного стану будівництво, реконструкцію, капітальний, поточний середній ремонт державних доріг призупинено. Передусім кошти спрямовуються на відновлення інфраструктури, яка була пошкоджена ворогом. Тим часом у тилових областях, серед яких Тернопільська, потрібно зберегти в хорошому стані відремонтовані у попередні роки дороги. Це важливо для безперебійної логістики мережею автошляхів країни.

Утримання аварійних штучних споруд

Одним із важливих завдань експлуатаційного утримання транспортної інфраструктури є ремонт мостів, шляхопроводів та водопропускних труб. Всі ці об’єкти називаються «штучними спорудами» та мають критичне значення для збереження безпечного проїзду автошляхами. Для того, щоб під час воєнного стану не допустити ускладнень руху транспорту на державних дорогах, Служба відновлення системно ремонтує аварійні штучні споруди. Наприклад, у 2024 році Служба полагодила такі об’єкти: • Два мости на дорозі М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине (через мм. Вінницю, Кропивницький) у населеному пункті Плотича через річку Стрипа та міст у селі Шибалин. На обох штучних спорудах проведено ремонт конусів, опор та насадок. Виконано антикорозійний захист мостових поверхонь. • Міст у населеному пункті Скала-Подільська на дорозі Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський. Влаштовано вирівнюючий шар дорожнього покриття. • Два мости на автомобільній дорозі Т-20-02 Тернопіль – Скалат – Жванець у селах Пробіжна та Колиндяни. На цих об’єктах провели антикорозійний захист підмостових поверхонь, влаштували захисне покриття тротуарів. Виконали ремонт перил та бар’єрного огородження. • Міст через річку Храмова в селі Новосілка на автомобільній дорозі Т-20-15. Задля безпеки учасників дорожнього руху провели ремонт перил та тротуарних блоків. Виконали підмостові роботи з антикорозійного захисту. • Міст на 7 кілометрі автомобільної дороги Т-20-17 Гримайлів – Яблунів. На штучній споруді, яка була побудована 1975 року, за півстоліття експлуатації утворилися небезпечні пошкодження, які в подальшому могли призвести до ще більш критичного руйнування. Дорожники виконали лаштування шафових стінок, ліквідацію розмиву земполотна, влаштування нових лежнів та перехідних плит і відновлення дорожнього покриття.

Ліквідація ямковості

У 2024 на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області підрядні організації виконали ліквідацію вибоїн струменевим методом та за допомогою гарячого асфальтобетону, ліквідували пучини та просадки дорожнього покриття. Загалом відновили 145 845 метрів квадратних дорожнього покриття.

Безпека дорожнього руху

Задля безпеки дорожнього руху впродовж 2024 року на державних дорогах області Служба відновлення поновила 192,8 км дорожньої розмітки, нанесла 250 «зебр» та 674 квадратних метрів напрямних острівців. Вздовж державних доріг Тернопільщини встановлено та замінено 120 дорожніх знаків. Відремонтовано 200 м вуличного освітлення.

Співпраця з громадами

Співпраця із ТГ та ОВА дозволяє проводити більше робіт на державних дорогах області в умовах обмеженого фінансування експлуатаційного утримання. Завдяки інструменту співфінансування з державного та місцевого бюджету можемо терміново провести ремонт зношеного покриття чи інфраструктури. Протягом минулого року завдяки співфінансуванню вдалось поліпшити умови проїзду у межах 9 громад області. У межах співфінансування з Тернопільською обласною військовою адміністрацією вдалось відновити підходи до мосту через річку Коропець на автомобільній дорозі Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів. Проведені роботи з ліквідації аварійної ямковості, вибоїн, напливів, влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону на наступних державних дорогах: М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине в межах Підгороднянської територіальної громади; Р-26 Острог – Кременець в межах Шумської територіальної громади; Р-43 /М-19/ – Ланівці – /Н-02/ в межах Лановецької територіальної громади; Т-20-10 Збараж – Підволочиськ в межах Скориківської територіальної громади; Т-20-17 Гримайлів – Яблунів в межах Хоростківської територіальної громади; Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська в межах Бучацької територіальної громади; Т-20-16 Бучач – Товсте в межах Трибухівської територіальної громади; Т-20-09 Вишнівець – Ланівці в межах Борсуківської територіальної громади. Вдячні громадам Тернопільщини за співпрацю щодо забезпечення сталого проїзду дорогами області та безпеки дорожнього руху. Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року кошти, що надходили у Дорожній фонд, з якого здійснювалося фінансування ремонтно-будівельних робіт в тому числі з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, Уряд перенаправив на потреби оборони.

Допомога від країн-партнерів

У 2024 працювали над отриманням і в найближчому майбутньому над встановленням тимчасових модульних мостів, які надають нам Сполучені Штати Америкита Японіяв якості допомоги. Загалом Тернопільщина отримає 3 металевих штучних споруди. Частина тимчасових споруд (мостів) вже прибула в Україну для подальшого встановлення. Працівники Служби відновлення у Тернопільській області вже пройшли навчання закордоном з монтажу та технічного супроводу виконання робіт зарубіжних мостових конструкцій та готові приступати до праці. Тимчасові металеві модульні мости – швидке вирішення проблеми аварійних штучних споруд в умовах браку коштів на капітальний ремонт.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху у осінньо-зимовий період важливим є достатній запас протиожеледних матеріалів. Основою протиожеледних сумішей є сіль та пісок. Якщо із заготівлею піску проблем нема, то вартість технічної солі значно зросла після окупації Соледару та ДП «Артемсіль». На початку минулого року Служба відновлення у Тернопільській області отримала гуманітарну допомогу від Королівства Нідерландиу вигляді технічної солі. Для протиожеледної обробки доріг державного значення надійшло 2979 тон технічної солі, що дає можливість значно зекономити витрати на зимове експлуатаційне утримання.

Міжнародна співпраця сприяє модернізації дорожньої галузі та її інтеграції до європейських стандартів. Завдяки міжнародному співробітництву відкриті нові можливості і для профільних працівників Служби відновлення. Системні навчання та тренінги дозволяють вдосконалити власні професійні навики та наповнюють новим досвідом для подальшого розвитку дорожньої інфраструктури.