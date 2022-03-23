Аграрій з Тернопільщини у Польщі допомагає блокувати рух вантажівок, які їдуть на росію

Чому не працюють санкції проти РФ? Чому сотні росiйських та білоруських фур курсують на території Європи, доставляючи продукти, лікарські препарати агресору? Мирослав Загорський з однодумцями оголосив безстрокову акцію протесту проти торгівлі ЄС з окупантам біля канцелярії ради міністрів у Варшаві. «Я тут зупиняю потік руських і білоруських машин, які щільним потоком йдуть до нашого ворога. Завантажені в основному харчами, запчастинами, ліками. Це в обхід санкцій, німці та інші байдужі земляни торгують з москалем. Ми це спинимо самі, біженці голими руками заблокують, знімуть номери, спустять шини. А після війни ці вантажівки заберемо в рамках контрибуції! Ми переможемо, а переможців не судять! Слава Україні!» – сказав сільський аграрій з Тернопільщини Мирослав Загорський.

Наша газета неодноразово писала про успіхи сподвижника органічного землеробства, очільника фермерських господарств «Органік беррі» та «Еко беррі» Мирослава Загорського – агробізнесмена, засновника найбільшого в Україні фундукового саду, равликової ферми і ягідного господарства, що в селі Чуглові Кременецького району. Тісні зв’язки у підприємця із польськими колегами. Свого часу , завдяки польському другові, який займався вирощуванням равликів, пан Мирослав долучився до виведення «тихоходів» у мушлі, привізши звідти молюсків для розведення у своєму господарстві. З початком війни підприємець вивіз свою сім’ю до Польщі та хотів піти на фронт, але вирішив, що у його віці при бракові підготовки він багато користі не принесе. Натомість він відкрив другий фронт, до якого долучилися українці в Польщі. Мирослав Загорський виявив канал, за допомогою якого росіяни обходять санкції ЄС. Завантажують у Німеччині товари і везуть через польський кордон білоруськими машинами.

Ми зв’язалися з добровольцем-організатором українських диверсійних груп, які протистоять рухові вантажів для росіян. Пан Мирослав розповів, що вантажівки з білоруськими та російськими номерами стоять у довгих чергах перед кордоном із Білоруссю. За його словами, товари мали вирушити через Білорусь для російської армії, яка нападає на Україну. Таким чином наш земляк очолив тихий бойовий батальйон на Польсько-білоруському кордоні і замість гвинтівки озброївся листівками та розповсюджує їх на прикордонних переходах та стоянках. У листівках, підготовлених Мирославом, йдеться про те, що продукти та ліки, які вони привозять для російських солдатів – це обхід світових санкцій: «Російська «військова спецоперація» в Україні практично захлинулася. Вона перетворилася в агонію з масованим обстрілом мирних міст і сіл, розрушенням житлових будинків, смертями жінок, дітей, старших людей. Те, що ви робите, може лише продовжити безглузде кровопролиття. Ці товари потрібні не тим, хто вчиняє агресію, а жертвам. Не будьте співучасниками злочинів проти людства! Відвезіть свій вантаж до України!» – Щоб водіїв не стримував страх за особисту безпеку, безпеку своєї сім’ї, майбутнє працевлаштування, я пропоную їм зв’язатися зі мною за моїми телефонами: польським і українським у вайбері, головне, щоб зупинити вантажі, обезкровити ворога, – сказав аграрій з Тернопільщини. Там є варіант , оскільки до окупанта машини все рівно не пустять, залишатися в Україні та возити свої товари українцям. Пропозиція реальна, підкріплена контрактами. За словами організатора, дехто вже погоджується. За словами Загорського, деякі водії відмовляються відповідати, що везуть, мовляв, через війну не можуть оголошувати вміст контейнерів. Проте інші відповідають прямо: “переробка, продукти харчування, ліки, запчастини”. Українець впевнений, що товари підуть через Білорусь для російської армії, яка атакує Україну.

На даний момент автомобільний транзит товарів з Європи до Білорусі та Росії не підпадає під дію санкцій, що є способом уникнення санкційних обмежень,- пояснив наш земляк. – Формально санкції є, а по факту, ще по інерції сотні тон вантажів йдуть на потреби агресора. Ми хочемо, щоб уряд Польщі і правляча партія побачили це і щось робили. За словами Мирослава Загорського , члени парламенту Польщі також висловилися за те, щоб зупинити колону вантажівок, що прямує до Білорусі, є думка повністю ізолювати росію та Білорусь, щоб зупинити подібні перевезення країнам, які розпочали агресію проти України, не дозволити перетворювати санкціонований щит на решето, деякі лідери погоджуються це робити навіть , якщо таке обмеження зазнає певних збитків для країни, його все ж таки варто запровадити, щоб санкції з ізоляції росії та Білорусі працювали повною мірою. Приклад такої допомоги уряду Польщі уже був у 20 14 році, коли поляки перекрили трасу на 3- дні (на державному рівні). Наслідок був вражаючий: в Калінінграді на пором накопичувалось по 1 тис. тір в день- бунт тірщиків і перевізників по всій росіі, з акцією протесту колона тоді рухалась на Москву. Потім сейм під тиском націоналістів ( інтереси Польщі понад усе) розблокували це рішення. Цього разу активісти- українці «просять» поляків закрити трасу : росія -білорусь-Польща.

А поки Мирослав Загорський з однодумцями чекає на вирішення політиків, два десятки патріотів створили диверсійні групи і результатом їх діяльності є сотні фур без номерів. -Але це капля в морі,- каже аграрій. – Хотілось би, щоб ті півтора мільйони біженців і мільйон заробітчан були небайдужими, а долучалися до наших акцій. Роботи дуже багато. Хто дістанеться до власників литовської фірми «Girteka” до «Laatras” які мають по сто п’ятдесят тисяч вантажівок, які обслуговують агресора під литовськими, кацапськими і білоруськими номерами? Хто з тих що перебувають в ЄС поїде на заправки і доб’ється щоб на всіх колонках були таблиці «агресора і колаборантів не заправляємо!». Прошу передати всім, хто знаходиться в Європі, щоб зробили все для заблокування заправки вантажівок з білоруською і руською реєстрацією. На автостоянках він відкручує номерні знаки у білоруських та російських вантажівок, щоб вони не могли продовжити свій шлях. Наш агробізнесмен закликає всіх українців у Польщі приєднатися до цього мирного «другого фронту». -Ми не допустимо подвійних стандартів і не дамо торгувати з найбільшим світовим агресором! Ніколи і нікому,- каже Мирослав Загорський,- Ми вийдемо: усі біженці, які працюють у Польщі, і ми голими руками заблокуємо ці прикордонні переходи до Білорусі. Ми зупинимо , як наші люди танки на сході, голіруч зупинимо вантажівки , – сказав у телефонній розмові наш земляк. – Через оприлюднення і поширення інформації такої диверсійної діяльності, ми стали не просити, а вимагати від влади ЄС та Польщі, зупинити цю підлу, злочинну імітацію санкцій, які в реальності не працюють, тобто бізнес Євросоюзу надалі продовжує працювати з нашим ворогом і підтвердженням цього є потужні товаропотоки в обидва боки. Ніби старання почали давати перші результати, але попереду ще багато рутинної командної роботи. Робимо що можемо, робимо неможливе, можливе зроблять без нас! Слава нації! Слава Україні!

Людмила Островська, Про Те