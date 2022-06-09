У Тернополі врятували жінок із задимленої квартири 

Військовослужбовці Національної гвардії під час виконання завдань з охорони громадського порядку, спільно з працівниками поліції у Тернополі надали допомогу жінкам, які виявились заблокованими у задимленій квартирі.

Під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який на вулиці кликав на допомогу. Він вказав на вікна квартири та розповів, що двері заблокувались, а люди не можуть знайти з неї вихід через дим.

Військові викликали рятувальників та працівників швидкої допомоги. Після цього нацгвардійці спробували самотужки допомогти людям вибратися з наглухо зачиненої квартири. Але несуміжні балкони між квартирами та високі стелі не дозволяли вибратись самотужки на 3 поверх будівлі.

«Ми чули крики людей і підказували їм, аби вони вийшли на балкон, але, скорше за все, вони не могли знайти вихід через густий дим», – розповідає військовослужбовець Олександр.

Прибувши на місце події, працівники ДСНС змогли відкрити двері балкону, і правоохоронці одразу почали допомагати евакуювати людей. Як виявилося, в квартирі тоді перебувало двоє жінок і один чоловік середнього віку.

«Біля дверей знаходилась непритомна жінка. Також в квартирі знаходилась жінка, яка ще пересувалась самостійно. Їм ми допомогли спуститися та передали медичним працівникам. За життя чоловіка лікарі боролись півгодини, але, на жаль, так і не змогли його врятувати, – розповідає нацгвардієць. – Не знаємо скільки вони там перебували поки ми змогли їх виявити».