На Тернопільщині незрячий чоловік вийшов погуляти та заблукав

Учора патрулюючи на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, неподалік села Озерна, патрульна поліція помітили чоловіка, який лежав на узбіччі дороги та не міг пояснити як опинився в цій місцевості.



Під час спілкування 76-річний чоловік розповів, що мав намір потрапити до товариша, але заблукав, оскільки є незрячим.



Патрульні Вікторія Панчишин та Вадим Винник, звісно ж, не залишили його у біді: напоїли водою, з’ясували дані та місце проживання. На щастя, інспектори оперативно знайшли родича, якому й передали громадянина.



Потурбуйтесь про те, щоб у ваших літніх родичів був аркуш, на якому вказано їхнє прізвище, ім’я, адреса проживання, контакти рідних, назва хвороби тощо. Ця інформація значно пришвидшить допомогу таким людям у разі потреби.

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