14:04 | 20.01.2022
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На Тернопільщині очікується погіршення погодних умов

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За даними синоптиків, на Тернопільщині очікується погіршення погодних умов: пориви західного вітру 15-20 м/с, хуртовини, а на дорогах області — ожеледиця. За можливості, утримайтесь від довгих прогулянок та далеких поїздок. Якщо, поїздки уникнути все ж не вдається, користуйтесь порадами від патрульних, як рухатись транспортним засобом під час негоди👇

⚠️ дотримуватись безпечної швидкості руху транспорту та дистанції;
⚠️відмовитись від ризикованих маневрів;
⚠️знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
⚠️ збільшити дистанцію між автомобілями;
⚠️ під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
⚠️ користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;
⚠️ з особливою обережністю рухатись мостами, естакадами, а також на підйомах та спусках.

Одягайтесь тепліше, слідкуйте за дорожньою обстановкою, будьте уважні та обережні. Якщо ви потрапили в небезпечну ситуацію через негоду — телефонуйте на спецлінію 102!

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