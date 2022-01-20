За даними синоптиків, на Тернопільщині очікується погіршення погодних умов: пориви західного вітру 15-20 м/с, хуртовини, а на дорогах області — ожеледиця. За можливості, утримайтесь від довгих прогулянок та далеких поїздок. Якщо, поїздки уникнути все ж не вдається, користуйтесь порадами від патрульних, як рухатись транспортним засобом під час негоди

дотримуватись безпечної швидкості руху транспорту та дистанції;

відмовитись від ризикованих маневрів;

знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;

збільшити дистанцію між автомобілями;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

з особливою обережністю рухатись мостами, естакадами, а також на підйомах та спусках.

Одягайтесь тепліше, слідкуйте за дорожньою обстановкою, будьте уважні та обережні. Якщо ви потрапили в небезпечну ситуацію через негоду — телефонуйте на спецлінію 102!