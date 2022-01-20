Основна задача комісій Надала – полювання за неізольованими стояками. Але за них у вас віднімуть максимум по 100 гривень. Адже основні нарахування – за обігрів під’їздів, температура в яких повинна становити не менше +16⁰С. І Надал та «недокомісії» всіляко обходять це питання, бо саме там закладені найбільші суми.

Як скасувати оплату, якщо фактична температура нижча?

Нам у поміч Постанова КМУ №630 від 21.07.2005 р. «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (зі змінами)», а саме її пункти: 29, 32-39.

Коротко і покроково:

1. Пишемо заяву в тепломережі з вимогою надіслати представника для проведення замірів температурних показників у під’їзді з посиланням на згадані Правила.

2. Разом із представником тепломереж складаєте акт-претензію із результатами замірів і новою заявою вимагаєте скасування оплати

3. Якщо тепломережі проігнорували вашу вимогу або їхній представник не з’явився, складаєте акт-претензію лише удвох із сусідом (бланк (Додаток 2) можна скачати в пункті 37 згаданої Постанови КМУ). Подаєте другий примірник акту в тепломережі, проконтролюйте правильну його реєстрацію і вимагайте скасування оплати.

В разі відмови тепломереж провести перерахунок, йдете до суду і по ходу додаєте до позовних вимог відшкодування судових витрат і оплату толкового адвоката.

В ідеалі в цьому питанні об‘єднатися із сусідами і подавати усі заяви та акти разом.

З Богом! П.С. Місця загального користування – це під‘їзди, а підвали і горища – це допоміжні приміщення. Не плутайте, як наш мер. Джерело