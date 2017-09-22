На Тернопільщині парафіяни Київського Патріархату через дії священика можуть перейти у МП

Парафіяни УПЦКП села Великий Кунинець Збаразького району підозрюють свого священика у розтраті коштів. Про цей йдеться у групі Політичний Збараж.

В селі Великий Кунинець Збаразького району іде ремонт церкви Різдва Богородиці УПЦКП , де настоятелем є отець Ігор Мороз. Іде ремонт куполів. Згідно церковного статуту священик не повинен вмішуватися в господарські справи парафії. Натомість, знайшовши бригаду, почали вкривати металом купола. Без зборів парафії за п’ять куполів встановили ціну у 200 тисяч гривень. Коли ми дізналися дійсну ціну, попросили священика , щоби він переговорив із бригадиром щоб скин ути вартість, нащо він відмовився. Тому ми підозрюємо, що о. Ігор у змові з робітниками. Ми дізналися, що найвища ціна за квадратний метр 300 грн , а у нас іде покриття по старому металу і нічого не знімають,і не міняють дерево. Невідомо, звідкіля взялася ціна у 40 тисяч гривень за один купол, коли один має не більш як 20 кв.м. Отже, вартість одного купола виходить 6 тис.грн і плюс метал,тоді приблизно 10 тис.грн. О. Ігор заявив, що метал дорогий бо завезено із закордону, але перевіривши по комп’ютеру, ми дізналися, що метал з наших областей. Крім цього, ще кожен день виділяють робітникам по 450 грн на харчування, і як заявляє настоятель :”Може ще у кого є курочка чи качечка робочим на обід?”. Коли йдеться про таку ціну, то можемо впевнено сказати, що можуть обідати і в ресторані. Отож, де шукати правди? У нашого священика мабуть розігрався великий апетит… За поховання дають у кишеню 300-400 грн, коли люди щомісячно з двора збирають по 20 грн на зарплату о. Ігорю. І ось знову збирають по 100 грн , нібито робітникам на обід. Тому ми просимо правлячого архирея – Владику Нестора вплинути на цю ситуацію, вислати незалежну комісію і у всьому розібратися. Ходять чутки, що багато хто з парафіян за таких обставин збираються переходити до церкви Московського патріархату. Ми сподіваємося, що правда віднайдеться.