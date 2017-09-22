У Тернополі відкрилась виставка унікального художника-графіка, залюбленого у рідне місто

21 вересня 2017 року, у приміщенні Тернопільської обласної наукової бібліотеки відкрилася виставка унікального художника-графіка, залюбленого у рідне місто. “Тернопіль, що зникає” – така назва творчого доробку Володимира Поворозника. Графіка майстра зберігає для тернополян неповторне обличчя міста, історію його старих будівель, які немов розповідають художникові свою долю, передають почуття та вподобання кількох поколінь мешканців. Володимир Поворозник ілюстрував також чимало посібників, зошитів, підручників та книжок Видавництво “Підручники і посібники”. Подарунком художникові від видавництва стала книжка “Замки і фортеці Тернопілля”.

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